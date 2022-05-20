Бах объяснил, почему МОК рекомендовал отстранить россиян от международных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета ( МОК ) Томас Бах рассказал, почему организация рекомендовала международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Мы получили вопросы с двух сторон. Почему мы отреагировали так? Первое — это грубое нарушение олимпийского перемирия. Второе — она влечёт за собой последствия, ключевые дл

Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ, не российские спортсмены, не члены МОК от России. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все незаконные действия своих правительств», — сказал Бах в ходе сессии МОК.