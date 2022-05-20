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28 минут назад

Глава МОК назвал причину отстранения спортсменов РФ от соревнований

Елена Прошина

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах озвучил причины, по которым были отстранены спортсмены из России и Белоруссии от официальных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МОК назвал причину отстранения спортсменов РФ от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время своего выступления на 139-й сессии МОК в Лозанне Бах объяснил, почему организация отреагировала на спецоперацию на Украине иначе, чем на многие другие военные конфликты по всему миру.

«Во-первых, ситуация в Украине отличается тем, что является нарушением олимпийского перемирия. Во-вторых, далеко идущие политические, социальные и экономические последствия этой ситуации делают ее поворотным моментом», — сказал Бах.

Также в свое речи он отметил небывалое количество стран, желающих провести летние Олимпийские игры 2036 и 2040 годов. Он подчеркнул, что уровень интереса к проведению Игр сейчас уникален. Такого еше не было за 18 лет.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от любых соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.

Около спорта,Томас Бах,
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