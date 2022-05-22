46-летняя чемпионка мира по боксу сообщила о беременности

46-летняя абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина сообщила о беременности в личном блоге и опубликовала фото с округлившимся животом. Спортсменка, которая во второй раз станет матерью, совершает паломничество по святым местам Иерусалима.
«Друзья, сегодня паломничала в Иерусалиме, на святой земле. Молитесь и чудеса происходят! А без веры в Господа и молитвы чудес не бывает!» — написала она.
Наталья Рогозина призналась, что полгода назад была здесь — вымаливала себе сына или дочь. Чемпионка мечтала забеременеть, чтобы вновь испытать счастье материнства. О личной жизни спортсменка ничего не рассказывает и не раскрывает имя отца будущего ребенка.
У Рогозиной есть взрослый сын от первого брака, ему 21 год. В ноябре 2021 года чемпионка мира по боксу проводила Ивана в армию, она делилась снимком с ним в личном блоге. Спортсменка говорила, что очень гордится своим сыном, который решил отдать долг родине.