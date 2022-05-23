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38 минут назад

Фетисов о бане Куляка за букву Z: «Можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, симпатичного парня, но правила всем понятны»

Sports.ru

Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию гимнаста Ивана Куляка.

Фетисов рассказал, как чуть не дисквалифицировали его тещу
Фото: SportsSports

Во время этапа Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год.

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала – моя теща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о

Она тоже пострадала, ее хотели дисквалифицировать. Но есть определенный регламент, который разрешает или же не разрешает определенные действия.

Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал свое отношение к происходящему.

Но решение было ожидаемым – правила всем понятны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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