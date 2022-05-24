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46 минут назад

Туктамышева показала отдых на Мальдивах

Александр Котлеткин

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает Чемпионат.com.

1/8 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
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2/8 «Накупалась до красных глаз», — подписала один из снимков чемпионка
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
3/8 Вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в парном катании Евгения Тарасова
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
4/8 Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
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5/8 Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
6/8 В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
7/8 Тем не менее, 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру
Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой
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8/8 

«Накупалась до красных глаз», — подписала один из снимков чемпионка.

Вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в парном катании Евгения Тарасова.

Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Тем не менее, 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.

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