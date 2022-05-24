Туктамышева показала отдых на Мальдивах

В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине

Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Тем не менее, 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.