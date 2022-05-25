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1 час назад

Полиция расследует расизм и угрозы в адрес Зума за избиение кошки. Курта называли «обезьяной» и «ниггером», его семье угрожали сексуальным насилием

Sports.ru

Полиция расследует расистские оскорбления и угрозы в адрес Курта Зума.

Новый скандал в футболе: защитника «Вест Хэма» травят за избиение кошки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В феврале в соцсетях появились видео, на которых защитник «Вест Хэма» бьет и пинает свою бенгальскую кошку.

Вчера Зума признал себя виновным в избиении животного. В ходе разбирательства суд согласился не раскрывать адрес Курта по просьбе его адвоката.

По информации Daily Mail, суд пошел на такой шаг из-за опасений за безопасность француза после множества оскорблений и угроз, полученных им в соцсетях.

Так, Зума неоднократно называли «обезьяной» и «ниггером», игроку и его семье угрожают сексуальным насилием. Кроме того, защитнику поступали угрозы того, что его застрелят, сделают инвалидом или отрежут конечности.

Полиция Эссекса с апреля ведет расследование по факту угроз Зума.

«Расследование продолжаются, и мы продолжаем работать с социальными сетями, чтобы выявить виновных», – заявил представитель полиции.

Приговор по делу Зума огласят 1 июня.

Около спорта,Курт Зума,
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