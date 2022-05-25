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1 час назад

Саутгейт о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Все восхищаются его храбростью. Наверняка будут другие игроки-геи»

Sports.ru

Тренер сборной Англии поддержал игрока «Блэкпула» Джейка Дэниэлса за каминг-аут.

«Саутгейт» прокомментировал каминг-аут футболиста «Блэкпула»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хавбек стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Джейка невероятно поддержали в футбольном сообществе. Думаю, что все восхищаются его храбростью – кто-то столь молодой сдел

Грустно, что мы на самом деле обсуждаем это, потому что в любой другой сфере жизни сексуальность кого-то даже не обсуждалась бы.

Теперь Джейк открыл эту возможность для всех остальных. Потрясающе, что он сделал это, и я надеюсь, что другие почувствуют уверенность и поддержку.

Будем надеяться, что это начало, и что через пару лет обсуждений вокруг этого будет меньше.

Надеюсь, появится много других, кто не постесняется последовать его примеру, потому что наверняка будут другие игроки-геи, которые в данный момент не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы предпринять шаги, которые предпринял Джейк», – сказал Гарет Саутгейт.

Около спорта,Гарет Саутгейт,
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