«Саутгейт» прокомментировал каминг-аут футболиста «Блэкпула»

Тренер сборной Англии поддержал игрока «Блэкпула» Джейка Дэниэлса за каминг-аут.

Хавбек стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Джейка невероятно поддержали в футбольном сообществе. Думаю, что все восхищаются его храбростью – кто-то столь молодой сдел

Грустно, что мы на самом деле обсуждаем это, потому что в любой другой сфере жизни сексуальность кого-то даже не обсуждалась бы.

Теперь Джейк открыл эту возможность для всех остальных. Потрясающе, что он сделал это, и я надеюсь, что другие почувствуют уверенность и поддержку.

Будем надеяться, что это начало, и что через пару лет обсуждений вокруг этого будет меньше.