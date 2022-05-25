Пять видов спорта с самыми высокими шансами умереть

Увы, но спорт порой бывает не только полезен, но и опасен для здоровья и даже для жизни. Бег или плавание могут привести к перегрузкам и сердечному приступу, если неправильно рассчитывать свои силы. И что уж говорить об откровенно экстремальных занятиях — таких, как прыжки с парашютом или родео. Вот список наиболее опасных видов спорта, составленный изданием Playboy Russia. При формировании рейтинга учитывались статистические данные по смертности, собранные учеными Оксфордского университета. Материал о результатах их исследования был опубликован в независимом журнале о здравоохранении Bandolier.

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5. Прыжки с парашютом

ТАСС

Начнем с последнего места в списке. Пятым среди самых опасных видов спорта эксперты считают прыжки с парашютом. Согласно статистическим подсчетам, шансы умереть у парашютистов составляют 1 к 101 083, и это совсем не маленькая цифра, если сравнивать с другими видами спорта.

Выпрыгивать из самолета на высоте нескольких тысяч километров — весьма рискованное занятие. Из-за неисправности оборудования парашютист может разбиться. Кроме того, во время полета может произойти инфаркт или инсульт, ведь совершать такие прыжки очень страшно.

4. Бег

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На четвертом месте в рейтинге — бег. Шансы умереть при занятиях этим видом спорта составляют 1:97 455. Среди рисков — возможность попасть под машину во время пробежки вдоль проезжей части, но это далеко не единственная причина смерти среди бегунов. Дело в том, что бегом часто занимаются люди в пожилом возрасте, которые хотят вернуть себе прежнюю форму. Во время пробежек у них может случиться сердечный приступ. К сожалению, такие инциденты нередки.

3. Езда на велосипеде

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Речь идет даже не о скоростных велогонках, а об обычных поездках на велике вдоль дороги. Для велосипедистов вероятность погибнуть в ДТП в 17 раз выше, чем для водителей автомобилей. Шансы умереть во время катания на велосипеде составляют 1:92 325.

2. Плавание

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На втором месте в списке самых рискованных видов спорта расположилось плавание. Даже во время тренировок в бассейне можно утонуть, несмотря на то, что за безопасностью там должны следить специальные сотрудники. Кроме того, опасность для жизни представляет плавание в открытой воде. Шансы умереть для пловцов — 1 к 56 587.

1. Бэйсджампинг

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