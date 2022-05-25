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1 час назад

Загитова пошутила о слухах про отчисление: «Не знаю, как я снова оказалась в универе. Нет, не забирала документы»

Sports.ruиещё 1

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала информацию о своем отчислении из РАНХиГС.

Алина Загитова опровергла информацию об отчислении из университета
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее сообщалось, что фигуристка может прекратить учебу в вузе из-за пропуска занятий и неуспеваемости.

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось.

Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», – сказала Загитова.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

В РАНХиГС опровергли информацию о том, что Загитовой грозит отчисление

Около спорта,Алина Загитова,РАНХиГС,
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