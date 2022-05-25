Порядок или пустые трибуны: чем обернется Fan ID для России

В июне 2022 года в России вступает в силу закон о Fan ID — персонифицированной карте для посещения спортивных соревнований. Этот документ был принят Госдумой в декабре прошлого года, и в том же месяце подписан президентом Владимиром Путиным.

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Согласно новым правилам, правительство определяет перечень спортивных мероприятий, для посещения которых болельщикам будет необходима персонифицированная карта. Оформить Fan ID можно будет через "Госуслуги", сообщается на сайте Госдумы.

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Как отмечает "Коммерсантъ", непосредственное внедрение закона начнется 4 июля на шести стадионах — "Ростов Арене", "Нижнем Новгороде", "Екатеринбург Арене", "Самара Арене", "АК Барс Арене" в Казани и на стадионе "Фишт" в Сочи.

Откуда взялся Fan ID

Fan ID, или, как его еще называют, паспорт болельщика, появился в России перед Зимней Олимпиадой 2014 года. МОК тогда потребовал обеспечить в Сочи повышенные меры безопасности, выразив обеспокоенность ситуацией в кавказском регионе. Российские власти в ответ на это предложили выдавать каждому болельщику персональный пропуск, напоминает "РБК Спорт".

Идея получила развитие на Кубке конфедераций 2017 года, а затем на Чемпионате мира по футболу 2018-го, которые также прошли в РФ. ФИФА согласилась на такую систему при условии, что Fan ID заменит для иностранных болельщиков российскую визу, а также позволит фанатам бесплатно пользоваться общественным транспортом и перемещаться между городами, где проходили матчи.

Для получения паспорта болельщика нужно было предоставить персональную информацию — ФИО, гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность. Кроме того требовалась фотография, почтовый и электронный адреса и номер билетов на матчи. Эти сведения проверяли сотрудники МВД, ФСБ и других ведомств.

Российским властям идея о Fan ID показалась удачной. Каждый посетитель матча был идентифицирован, и его могли проверить сотрудники правопорядка. Кроме того, система паспортов для фанатов помогала бороться со скупщиками билетов, пишет "Коммерсантъ".

Летом 2021 года Fan ID применялся на матчах Чемпионата Европы, проходивших в Санкт-Петербурге. Тогда появилось много сообщений об отказе россиянам в выдаче паспорта болельщика без объяснения причин.

Чем недовольны болельщики

В законе о Fan ID, принятом Госдумой в декабре, говорится, что в выдаче персонифицированной карты может быть отказано по ряду причин. Среди них — наличие данных о том, что болельщик ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации "о намерении совершить соответствующие противоправные деяния". Обжаловать отказ можно будет через суд, сообщало агентство ТАСС.

Некоторые положения документа вызвали возмущение в фанатском движении. Первым против закона о Fan ID выступило объединения болельщиков "Зенита" "Ландскрона". Там заявили, что новые правила предоставляют правоохранителям возможность не пускать кого-либо на стадион по субъективным причинам. Речь идет, в частности, о такой формулировке, как "намерение гражданина совершить противоправное действие".

В "Ландскроне" утверждают, что закон о Fan ID нарушает Конституцию, а именно часть 1, 2 статьи 19 (равенство граждан), часть 1, 2 статьи 46 (гарантия судебной защиты), часть 1 статьи 45 (гарантия защиты прав и свобод) и часть 3 статьи 55 (ограничение прав и свобод).

Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" в свою очередь заявило, что намерено бойкотировать все матчи, на которых будут требовать Fan ID. Любого участники движения, который отправится на футбол с персонифицированной картой, во "Фратрии" обещали предать анафеме.

Всего против системы Fan ID выступили фанаты 15 из 16 футбольных клубов. Протест не выразили только болельщики грозненского "Ахмата".

Чем обернется закон о Fan ID для футбола

Спортивный обозреватель "Коммерсантъ FM" Владимир Осипов ранее выразил мнение, что после внедрения персонифицированных карт трибуны футбольных стадионов могут опустеть.

"Сейчас у многих желание ходить на футбол остыло, а тут еще от болельщиков требуют оформить очередной документ для прохода на трибуны. Уверен, многие не будут этого делать. Если некоторые болельщики еще, может быть, оформят Fan ID, то активные фанаты — точно нет", — говорилось в материале Осипова, опубликованном в декабре прошлого года.

Обозреватель напоминал, что болельщиков на трибунах стало и без того мало. По его словам, свой вклад в ситуацию внесла пандемия коронавируса, а также массовые задержания после игры ЦСКА — "Зенит" в ноябре 2021 года. Тогда в полицейские отделения на автозаках были увезены сотни человек, сообщал "Чемпионат". Во время игры фанаты ЦСКА устроили файер-шоу.

Так или иначе, на внедрение системы Fan ID в течение 2021 и 2022 годов из бюджета выделено 773,6 млн рублей, передает РАПСИ. Осуществлять мероприятия по идентификации зрителей на стадионах будет единый оператор.