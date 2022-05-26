Захарова: МОК должен гарантировать недопущение политизации спорта

Задачей Международного олимпийского комитета является обеспечение гарантий безопасности участников соревнований и недопущение политизации спорта. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года зависит от политической обстановки. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Швейцарии. По его словам, санкции, которые ввели против отечественных спортсменов и официальных лиц, «скорее защищают российских и белорусских атлетов», поскольку их безопасность «не может быть гарантирована» из-за глубоких настроений против Москвы и Минска.
Захарова в личном Telegram-канале поблагодарила его за беспокойство. Однако отметила, что функция МОК как раз заключается в обратном: «гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта». Дипломат также напомнила о принципе «спорт вне политики».