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50 минут назад

Захарова: МОК должен гарантировать недопущение политизации спорта

Слово и Дело

Задачей Международного олимпийского комитета является обеспечение гарантий безопасности участников соревнований и недопущение политизации спорта. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова: МОК должен гарантировать недопущение политизации спорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года зависит от политической обстановки. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Швейцарии. По его словам, санкции, которые ввели против отечественных спортсменов и официальных лиц, «скорее защищают российских и белорусских атлетов», поскольку их безопасность «не может быть гарантирована» из-за глубоких настроений против Москвы и Минска.

Захарова в личном Telegram-канале поблагодарила его за беспокойство. Однако отметила, что функция МОК как раз заключается в обратном: «гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта». Дипломат также напомнила о принципе «спорт вне политики».

Около спорта,Томас Бах,Мария Захарова,МИД России,
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