Захарова: МОК должен гарантировать недопущение политизации спорта

Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года зависит от политической обстановки. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Швейцарии. По его словам, санкции, которые ввели против отечественных спортсменов и официальных лиц, «скорее защищают российских и белорусских атлетов», поскольку их безопасность «не может быть гарантирована» из-за глубоких настроений против Москвы и Минска.