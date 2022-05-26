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1 час назад

С челябинского хоккеиста взыскали свыше 4 млн рублей

Ura.Ru

С профессионального хоккеиста из Челябинска взыскали свыше 4 млн рублей за отказ выплачивать алименты на содержание своих детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления УФССП по Челябинской области, на доходы и недвижимость хоккеиста наложены определенные ограничения.

С российского хоккеиста взыскали свыше 4 млн рублей за отказ платить алименты
Фото: ТАССТАСС

«Судебными приставами вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, обращено взыскание на средства, находящиеся в кредитных организациях. Кроме того, под запрет на регистрационные действия попали принадлежащее ему недвижимое имущество, расположенное в Подмосковье, и автопарк», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона.

В службе судебных приставов пояснили, что после развода супруга хоккеиста так и не дождалась добровольной выплаты алиментов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность составляла около 2 млн рублей. С учетом текущих периодических платежей эта сумма превысила 4 млн рублей.

Ранее судебный приставы пошли на хитрость, чтобы доставить должницу по алиментам на прием к судебному приставу-исполнителю. Представитель ведомства прикинулся курьером, и принес женщине букет искусственных цветов. Как только должница открыла дверь ее задержали.

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