Пловчиха-чемпионка бросила спорт ради карьеры в порно

Японская пловчиха Мику Кодзима бросила спорт ради карьеры в порно. Ее слова приводит Corriere dello Sport.

Спортсменка заявила, что изначально порнографические фильмы вызывали у нее негативные ощущение, однако спустя некоторое время они показались ей интересными.

«Тогда я решила попробовать и нашла себя здесь. Тут не нужно никого побеждать, потому что здесь нет соперников», — подчеркнула она.

Спортсменка рассказала, что идея сняться в порно у нее появилась после эротической публикации в соцсетях.

В активе Кодзимы две бронзовые медали юношеской Олимпиады и две победы на юниорских чемпионатах мира. Первый фильм с участием пловчихи появился в Сети в феврале 2021 года.