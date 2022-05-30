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1 час назад

«Он наказал сам себя, как истинный дурак». Губерниев о дисквалификации Воронкова за расизм

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания в адрес кубинки Айламы Монтальво.

Губерниев о дисквалификации Воронкова "Он расист, женоненавистник, хам и просто дурак"
Фото: РИАРИА

«Молодцы. Нормальное решение. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Воронков, как всякий дурак, вместо того, чтобы сразу извиниться, начал лбом прошибать стены. Поскольку известно, что на Руси две беды: дураки и дороги, то пусть он эти два года, как истинный дурак, латает дыры в дорогах в окрестностях Калининграда — там наверняка есть проблемы в сёлах.

Он расист, женоненавистник, хам и просто дурак. Если бы он извинился с самого начала, то никакой бы проблемы не было. Он наказал сам себя, как истинный дурак. Я полностью принимаю грамотное, здравое решение ВФВ. Нет расизму!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Около спорта,Егор Кабак,Андрей Воронков,Дмитрий Губерниев,Локомотив,
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