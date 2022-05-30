Губерниев о дисквалификации Воронкова "Он расист, женоненавистник, хам и просто дурак"

Он расист, женоненавистник, хам и просто дурак. Если бы он извинился с самого начала, то никакой бы проблемы не было. Он наказал сам себя, как истинный дурак. Я полностью принимаю грамотное, здравое решение ВФВ. Нет расизму!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.