Отец Макгрегора осудил Зеленского за критику фото Конора с Путиным

Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона UFC в весе Конора Макгрегора, ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о совместном фото спортсмена с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, во время встречи с ирландскими политиками лидер Украины заявил, что разочаровался и перестал быть фанатом Макгрегора из-за совместного фота бойца с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Тони Макгрегор на своей странице в одной из социальных сетей.