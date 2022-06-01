Отец Макгрегора осудил Зеленского за критику фото Конора с Путиным

Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона UFC в весе Конора Макгрегора, ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о совместном фото спортсмена с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, во время встречи с ирландскими политиками лидер Украины заявил, что разочаровался и перестал быть фанатом Макгрегора из-за совместного фота бойца с президентом России Владимиром Путиным.
«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Тони Макгрегор на своей странице в одной из социальных сетей.
Боец опубликовал фото с Владимиром Путиным во время ЧМ по футболу-2018, который проходил в России. Кроме того, ирландец заявил написал, что считает президента России «одним из величайших лидеров нашего времени».