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36 минут назад

Отец Макгрегора осудил Зеленского за критику фото Конора с Путиным

Inoprosportиещё 1

Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона UFC в весе Конора Макгрегора, ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о совместном фото спортсмена с президентом России Владимиром Путиным.

Отец Макгрегора осудил Зеленского за критику фото Конора с Путиным
Фото: ReutersReuters

Напомним, во время встречи с ирландскими политиками лидер Украины заявил, что разочаровался и перестал быть фанатом Макгрегора из-за совместного фота бойца с президентом России Владимиром Путиным.

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«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Тони Макгрегор на своей странице в одной из социальных сетей.

Боец опубликовал фото с Владимиром Путиным во время ЧМ по футболу-2018, который проходил в России. Кроме того, ирландец заявил написал, что считает президента России «одним из величайших лидеров нашего времени».

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