Паспорт болельщика (Fan ID): зачем нужен, как получить

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающие введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Что такое Fan ID и зачем он нужен, разбирался «Рамблер».

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Что такое паспорт болельщика?

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Fan ID – это персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования. С инициативой введения паспорта болельщика выступило правительство. Законопроект был принят парламентом и подписан президентом России 30 декабря 2021 года.

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. В документе будет отражена история действий обладателя паспорта на спортивных мероприятиях.

«Получить паспорт болельщика могут только владельцы билетов на матчи, где применяется система идентификации футбольных болельщиков. После покупки билетов необходимо подать заявку на получение Fan ID на официальном сайте www.fan-id.ru. Если заявка одобрена, получить Fan ID можно в одном из специальных центров выдачи», - уточнили в Минцифры России.

В министерстве отметили, что паспорт болельщика «обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион». Ранее такая идентификация применялась на Кубке Конфедерации FIFA 2017, Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, Универсиаде в Красноярске 2019 года, а также в 2021 году на УЕФА ЕВРО 2020. Fan ID также позволяет иностранным зрителям въехать на территорию России без дополнительного оформления визы.

Кого могут не пустить на стадион?

В выдаче Fan ID могут и отказать. Основанием для отказа может стать «наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии», или имеется «информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния», отмечает «Чемпионат».

Отказ в выдаче Fan ID получат болельщики, в отношении которых есть решение суда о запрете на посещение спортивных мероприятий. Их выносят «за разного рода нарушения – от нецензурной брани до использования пиротехники или участие в драке». Такие болельщики заносятся в черный список МВД, который есть в открытом доступе. Судебный запрет рассчитан на определенный срок, после истечения которого человеку должны вернуть право посещать стадион, отмечает Sport.ru.

По данным издания, гораздо сложнее ситуация для болельщиков, которые по мнению ФСБ, «представляют угрозу обороноспособности или безопасности государства».

«Это люди, замеченные, например, в участии в несанкционированных политических акциях или допустивших определенного рода высказывания в социальных сетях. Даже если эти граждане не привлекались к какой-либо ответственности за эти действия. Можно сказать, что это список неблагонадежных, который постоянно обновляется», – пояснил изданию источник, взаимодействовавший со спецслужбами по вопросам безопасности и оформления Fan ID во время ЧМ-2018.

В случае отказа в выдаче Fan ID заявитель получит извещение с указанием причины. Решение об отказе можно будет оспорить в суде.

Болельщики заявили о бойкоте матчей с Fan ID

В конце января объединения болельщиков крупнейших российских клубов, в том числе «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Ростова» заявили, что собираются бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID.

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», - заявили фанаты питерского клуба в соцсетях.

Крупнейшее фанатское объединения спартаковских болельщиков «Фратрия» также заявило о своей поддержке бойкота соревнований с использованием Fan ID.

«Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира! Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!» - говорится в заявлении фанатов.