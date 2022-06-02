Валиева получила главную роль в шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева получила главную роль в ледовом спектакле «Аленький цветочек». Об этом РИА Новости сообщила руководитель проекта Татьяна Навка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Навка рассказала, что шоу будет проходить в Сочи три месяца. Она подчеркнула, что Валиева, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова и призеры ОИ-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно. Руководитель уточнила, что участие Валиевой в спектакле согласовано с ее тренерами, а выступления фигуристки будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям сезона-2022/2023.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. Тем не менее Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.