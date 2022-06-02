Олимпийский чемпион по биатлону: «Губерниев – это не личность, а грязная говорящая кукла. Его судьба предрешена»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на оскорбления со стороны журналиста Дмитриева Губерниева.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Я пережил и не подобное оскорбление. Биатлон с Тихоновым был самым успешным в мире: мы были лучшей федерацией, я был лучшим президентом организации (Союза биатлонистов России – Sports.ru), мы прославляли советский, российский спорт.

Биатлон с Губерниевым, кроме скандалов и полного развала, ничего не принес. Такие, как он, показывают свое лицо. Это не личность, а грязная говорящая кукла. Что он сделал для прославления страны, кроме оскорбления великих? Это просто так не закончится, мы не простим. Мы готовим материал. Знаете, в высоком доме чаще всего чердак запущен. Он же знает, что над ним смеются.

Однажды Губерниев назвал «фуфлом» бывших чемпионов мира и олимпийских призеров. Никита Павлович Симонян, которому под сотню уже, «фуфло»? Симонян делал и делает историю! После того, как я рассказал про Тутбердизе, он тоже меня оскорбил. Но меня поддержало все фигурное катание.

А что говорить, если она заходит в холл, где дети, стоит мат, сидят женщины, которые хотят сфотографироваться, а она им: «Ну, давайте быстрее, я тороплюсь». У всех глаза на лоб лезут. А что можно предъявить Тихонову? Принял разворованную федерацию, потратил деньги, вывел федерацию на первое место в мире», – сказал Тихонов.

«Мне глубоко плевать на мнение Губерниева. То, что он сказал, это оскорбление не в мой адрес, он опускает сам себя. Мою фамилию он никогда не упоминает. Пусть историю наших лучших вспомнит. А его судьба предрешена. Если бы башка была на месте, он мог бы стать настоящим комментатором, но его занесло.