Матыцин: власти сделают все необходимое для защиты российского спорта от дискриминации

"Сегодня непростые условия для развития российского спорта, он [находится] под международным давлением, [идет] период санкций по отношению к российскому спорту. Но любой кризис - это время возможностей. Мы делаем все необходимое, чтобы проанализировать, понять ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований, прежде всего для российских спортсменов, и мы открыты для участия иностранных коллег из дружественных стран. Этот период даст нам понимание, что Россия - огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний, мы сделаем все необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о развитии российского спорта в условиях санкций.