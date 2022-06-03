Матыцин: власти сделают все необходимое для защиты российского спорта от дискриминации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти России сделают все необходимое, чтобы защитить российских спортсменов от дискриминации и политизации. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам на XI летней Спартакиаде учащихся России в Уфе.
"Сегодня непростые условия для развития российского спорта, он [находится] под международным давлением, [идет] период санкций по отношению к российскому спорту. Но любой кризис - это время возможностей. Мы делаем все необходимое, чтобы проанализировать, понять ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований, прежде всего для российских спортсменов, и мы открыты для участия иностранных коллег из дружественных стран. Этот период даст нам понимание, что Россия - огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний, мы сделаем все необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о развитии российского спорта в условиях санкций.
Матыцин отметил, что без России международный спорт не сможет развиваться полноценно. "На нас смотрит весь мир, и от нашего поведения, наших решений зависит в том числе и развитие международного спорта, который без России не сможет быть успешным. Очень важно создавать максимально комфортные условия нашим детям и всем гражданам страны для занятий спортом. Спартакиада учащихся как лакмусовая бумажка развития спорта, от того, как мы организуем занятия детей в регионах, как мы проводим такие праздники, как финал Спартакиады, зависит развитие спорта в целом", - подчеркнул глава Минспорта России.
Финальные соревнования XI летней Спартакиады учащихся России проводятся с 25 мая по 11 сентября 2022 года в 22 регионах России. В программу включены соревнования по 47 видам спорта. В финальных соревнованиях запланировано участие около 14,6 тыс. человек - спортсменов, тренеров и специалистов.