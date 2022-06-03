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52 минуты назад

Федерацию хоккея Канады заподозрили в сокрытии изнасилования

Lenta.ru

Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж инициировала расследование в отношении Федерации хоккея страны (Hockey Canada) в связи со скандалом вокруг бывших игроков молодежной сборной Канады, которых обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает ESPN.

Федерацию хоккея Канады заподозрили в сокрытии изнасилования
Фото: Resolute / WikimediaResolute / Wikimedia

По информации источника, министр была возмущена после появления информации в СМИ. Она потребовала разобраться в случившемся и убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.

Национальная хоккейная лига сообщила, что проведет внутреннее расследование в отношении восьми хоккеистов в связи с обвинениями в сексуальном насилии 27 мая. Отмечалось, что с иском в суд обратилась 24-летняя женщина.

В июне 2020 года шесть американских пловчих подали в суд на Федерацию плавания США из-за сексуального насилия тренеров. Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро и еще три спортсменки, пожелавшие остаться анонимными, подали иски против федерации, ее калифорнийских отделений и самих тренеров.

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