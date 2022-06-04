Француженка объяснила, зачем приковала себя за шею к сетке на теннисном турнире

Юная активистка экологического движения Derniere Renovacion объяснила причины своего поступка. Оказалось, что Ализе приковала себя к сетке за шею ради того, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем был прерван в третьем сете. Активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением каким-то образом прорвалась на корт мимо охраны и «очень технично приковала себя к сетке».

«Мы живем в 2022 году, время принять реальноcть. Мир, в который наc загоняют политики — это мир, в котором «Ролан Гарроc» больше не cможет cущеcтвовать. Cегодня я вышла на корт, потому что больше не могу риcковать и ничего не делать перед лицом климатичеcкого кризиcа», - сообщила девушка на сайте организации перед проведением акции.

На футболке 22-летней активистки была надпись «У нас осталось 1028 дней». Это своего рода отсылка к климатическому докладу ООН. В нем говорится о том, что необходимо ограничить глобальное потепление. Глобальные выбросы парниковых газов могут достичь пика к 2025 году, далее должно последовать их сокращение, уточняет «Чемпионат».