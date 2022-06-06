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45 минут назад

Медведева и Туктамышева отреагировали на новость о помолвке Синициной и Кацалапова

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы 2015 года в том же виде Елизавета Туктамышева отреагировали на новость о помолвке олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктории Синициной и двукратного олимпийского чемпиона в том же виде Никиты Кацалапова. Ранее Кацалапов сделал предложение Синициной в романтическом месте.

Медведева и Туктамышева отреагировали на новость о помолвке Синициной и Кацалапова
Фото: РИАРИА

Медведева и Туктамышева поздравили фигуристов с помолвкой.

«Поздравляю», — написала Евгения в комментариях к соответствующему посту Виктории в её социальных сетях.

«Викуся, поздравляю!» — написала Елизавета.

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