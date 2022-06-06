Медведева и Туктамышева отреагировали на новость о помолвке Синициной и Кацалапова

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы 2015 года в том же виде Елизавета Туктамышева отреагировали на новость о помолвке олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктории Синициной и двукратного олимпийского чемпиона в том же виде Никиты Кацалапова. Ранее Кацалапов сделал предложение Синициной в романтическом месте.