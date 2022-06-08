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2 часа назад

Боец ММА избил посетителя ТЦ в Дагестане из-за поцелуя с девушкой

Никита Бородкин

Боец ММА Шарабутдин «Шара буллет» Магомедов избил посетителя торгового центра в дагестанской Махачкале. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, спортсмен спускался по эскалатору и заметил решившую поцеловаться пару.

Боец ММА избил посетителя ТЦ из-за поцелуя с девушкой
Фото: Mash GorMash Gor

Инцидент произошел в ТЦ «Этажи» 8 июня. Влюбленные спускались к выходу и в один момент парень потянулся к девушке с поцелуем, однако его рвение не разделил Магомедов, который сделал ему замечание. В результате между ним и бойцом завязалась словесная перепалка, в ходе которой романтик первым ударил бойца.

Конфликтующих попытались разнять посетители ТЦ, после чего Магомедов вышел из здания. Мужчина последовал за ним, где от одного удара спортсмена потерял сознание и упал на пол.

Напомним, что 28-летний "Шара Буллет" — чемпион России по тайскому боксу среди профессионалов 2017 года. Выступает в организации AMC Fight Nights Global, провел 11 боев без единого поражения.

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