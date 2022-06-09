Глава WADA не хочет разрывать отношения с Россией

Практически все международные федерации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

"Многие спортсмены из России в настоящее время не участвуют в соревнованиях, но важно, чтобы мы поддерживали открытую связь с Российским антидопинговым агентством для обсуждения оперативных вопросов и следили за его деятельностью", - сказал Банька.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую сторону виновной в передаче WADA недостоверных данных о тестировании спортсменов на допинг за указанный период, что стало основанием для санкций. Суд наложил двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.