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1 час назад

Тарасова раскритиковала главу МОК

Lenta.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова передает Sport24.

Тарасова раскритиковала главу МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала его лицемером и заявила о деградации МОК.

«Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости. Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек», — поделилась Тарасова.

Ранее Бах назвал причину рекомендации отстранить российских спортсменов.

«Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских настроений», — отметил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Томас Бах,Татьяна Тарасова,
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