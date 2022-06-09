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1 час назад

Тихонов ответил Клэбо: «Вопрос политики – это не его сопливое дело, и пусть не лезет. Знает ли он, сколько наших солдат лежит в Норвегии?»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал мнение норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо в отношении российских спортсменов.

Тихонов – Клэбо: "Это не его сопливое дело"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это их, этих астматиков, нельзя допускать. Всю жизнь в соплях, и когда Клэбо стали обыгрывать, он стал сходить с дистанции. Это не по-мужски.

Вопрос политики – это не его сопливое дело, и пусть не лезет в это. Норвежцы всю жизнь с претензиями.

Если Клэбо лезет в политику, знает ли он, сколько наших солдат лежит в Норвегии? Его дело заниматься спортом!» – сказал Тихонов.

Клэбо об участии россиян в Кубке мира: «Это неактуально, пока они находятся в состоянии конфликта с другой страной»

Около спорта,Йоханнес Клебо,Александр Тихонов,
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