Английская премьер-лига приостановила действие контракта с "Матч ТВ"

Об этом сообщило авторитетное британское издание BBC. Сообщается, что речь идёт о приостановке шестилетнего контракта на 50 миллионов евро. О полном расторжении контракта не может быть и речи. Как долго руководство лиги намерено держать проект в заморозке – неизвестно.