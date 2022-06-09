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1 час назад

Путин запросил у кабмина доклад о причинах срыва сроков по его поручениям в сфере спорта

ТАСС

Правительство России к концу июня должно будет отчитаться перед президентом РФ Владимиром Путиным о причинах несвоевременного исполнения поручений главы государства в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

Путин запросил у кабмина доклад о причинах срыва сроков по его поручениям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительству Российской Федерации представить доклад о причинах несвоевременного исполнения поручений и указаний президента Российской Федерации, касающихся вопросов физической культуры и спорта, а также о принимаемых мерах по устранению данных причин и об усилении контроля за исполнением таких поручений и указаний", - говорится в одном из пунктов перечня поручений президента по итогам состоявшегося в апреле заседания совета по физкультуре и спорту.

Срок предоставления доклада установлен до 30 июня, ответственным указан премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также Путин поручил Администрации президента РФ совместно с правительством обеспечить подготовку и проведение заседания президентского совета по физкультуре и спорту на тему "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры". Срок исполнения данной задачи установлен до 31 октября 2022 года.

Около спорта,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Правительство РФ,
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