Путин запросил у кабмина доклад о причинах срыва сроков по его поручениям

"Правительству Российской Федерации представить доклад о причинах несвоевременного исполнения поручений и указаний президента Российской Федерации, касающихся вопросов физической культуры и спорта, а также о принимаемых мерах по устранению данных причин и об усилении контроля за исполнением таких поручений и указаний", - говорится в одном из пунктов перечня поручений президента по итогам состоявшегося в апреле заседания совета по физкультуре и спорту.