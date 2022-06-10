Владимир Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.
«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На исполнение требования отведен срок до 30 декабря 2022.