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1 час назад

Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

Sports.ru

Владимир Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.

Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта
Фото: Sports.ruSports.ru

«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На исполнение требования отведен срок до 30 декабря 2022.

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