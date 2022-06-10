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49 минут назад

Ягудин объяснил, почему пробежал забег "Golden Race" в костюме Чубакки из "Звездных войн"

Газета.Ru

Бывший фигурист Алексей Ягудин объяснил, почему принял участие в легкоатлетическом забеге под названием "Golden Race" в рамках Недели легкой атлетики в Москве в костюме Чубакки.

Ягудин объяснил, почему пробежал забег в костюме Чубакки
Фото: ТАССТАСС

"Сначала я подумал, что это розыгрыш или шутка. Потом решил: ладно – это Неделя легкой атлетики, попробуем, пробежим. Подумал: для того, чтобы нормально пробежать стометровку, нужна спортивная форма, а ее нет. За неимением формы пришлось искать что-то другое. Искал в магазинах костюм черепахи – не нашел. Потом хотел взять костюм с программы "Зима" 20-летней давности, думал, это как-то подтолкнет меня вперед. Но понял, что не стоит. Искал варианты: коньки, ролики… А потом у себя в гардеробе нашел костюм собаки. Прочитав цитату Димы Губерниева о том, что у него будет какая-то изюминка, подумал: все, значит, хороший костюм. И вот сегодня я в костюме собаки – но я перед стартом предупреждал, что буду кусаться. Это Чубакка из "Звездных войн"? Собака, в общем", - передает слова Ягудина корреспондент "Газеты.Ru".

Ранее чемпион Европы по баскетболу, генменеджер ПБК "Локомотив-Кубань", экс-игрок ЦСКА Алексей Саврасенко высказался об участии в легкоатлетическом забеге "Golden Race".

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