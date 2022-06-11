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1 час назад

«Не можем наказывать за паспорт»: глава МОК Бах об отстранении россиян

News.ru

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной, передает Inside the Games. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.

Глава МОК Бах высказался об отстранении россиян
Фото: Giannis Spyronidis / Ilialive vi/Global Look PressGiannis Spyronidis / Ilialive vi/Global Look Press

Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто виноват в ситуации. Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. И если бы мы это сделали, это не только противоречило бы нашим принципам, нашей миссии и нашим правилам, это даже было бы контрпродуктивно для того, чего мы хотим достичь, — приводит слова Баха издание.

Он добавил, что МОК должен быть политически нейтральным и не допускать дискриминации ни по какой причине.

«Похоронила последнюю надежду на примирение»

20 мая глава МОК назвал причины отстранения российских олимпийцев — это нарушение олимпийского перемирия.

4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета рабом Америки. По его мнению, МОК полностью зависит от американцев, так как они являются генеральными спонсорами организации.

Около спорта,Томас Бах,Александр Тихонов,
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