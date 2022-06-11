Глава МОК Бах высказался об отстранении россиян

Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто виноват в ситуации. Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. И если бы мы это сделали, это не только противоречило бы нашим принципам, нашей миссии и нашим правилам, это даже было бы контрпродуктивно для того, чего мы хотим достичь, — приводит слова Баха издание.