Винер-Усманова отреагировала на слова главы МОК о причинах отстранения россиян

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о причинах отстранения российских спортсменов от международных турниров.
«Думаю, господин Бах, который сам является чемпионом Олимпийских игр, понимает, что Олимпиада без таких сильнейших стран, какой является Россия и Белоруссия тоже, будет намного менее привлекательной. Вот, например, к чемпионату мира по дзюдо нас допустили. И считаю, что если бы он принял такое же решение, то оно было бы принято очень позитивно всемирным сообществом», — приводит слова Винер-Усмановой «СЭ».
Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от международных спортивных федераций и организаторов соревнований всех стран соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российских и белорусских атлетов от международных турниров.