Винер-Усманова отреагировала на слова главы МОК о причинах отстранения россиян

«Думаю, господин Бах, который сам является чемпионом Олимпийских игр, понимает, что Олимпиада без таких сильнейших стран, какой является Россия и Белоруссия тоже, будет намного менее привлекательной. Вот, например, к чемпионату мира по дзюдо нас допустили. И считаю, что если бы он принял такое же решение, то оно было бы принято очень позитивно всемирным сообществом», — приводит слова Винер-Усмановой «СЭ».