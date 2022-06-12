Гендиректор WADA призвал снова открыть допинговые дела российских спортсменов

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил AP, что международные федерации обязаны возбудить дела против спортсменов из России на основе полученных из базы московской лаборатории (LIMS) доказательств. По его мнению, это необходимо сделать даже в том случае, если ранее они расценивались как недостаточные. Об этом пишет РБК.

Фото: © REUTERS / Denis Balibouse © REUTERS / Denis Balibouse

Отмечается, что в пятницу, 10 июня, спортивный Спортивный арбитражный суд (CAS) признал трех российских гребцов виновными в нарушении антидопинговых требований в 2014 году.

Вопросом ранее занималась Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF), но в ней посчитали, что предоставленные WADA доказательства недостаточны для открытия дел против спортсменов из России.

«Это создает прецедент. Если у них [федераций] есть подобные доказательства, они должны возбудить дела», - подчеркнул Оливье Ниггли.

Он полагает, что федерации должны тщательно рассмотреть все направленные им материалы и все же открыть дела против россиян.