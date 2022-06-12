«Извините, ребята»: Загитова обратилась к подписчикам

«Тех, кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, писать нелестные слова, обзываться в чате, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — тех я буду блокировать. Извините, ребята, но в моем чате такие правила», — сказала Загитова.