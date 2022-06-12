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1 час назад

«Извините, ребята»: Загитова обратилась к подписчикам

Майк Габриелян

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова рассказала о людях, которых будет блокировать в своем Telegram-канале.

«Извините, ребята»: Загитова обратилась к подписчикам
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«Тех, кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, писать нелестные слова, обзываться в чате, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — тех я буду блокировать. Извините, ребята, но в моем чате такие правила», — сказала Загитова.

Она призвала пользователей соцсетей уважать друг друга.

Алина Загитова выигрывала чемпионаты мира и Европы, Олимпиаду. В декабре 2019 года она объявила о приостановке карьеры и стала ведущей шоу «Ледниковый период».

Загитова выложила фото в купальнике по просьбе подписчиков

Ранее Алина Загитова сообщила, что успешно сдала зачёт в вузе и опубликовала фотографию зачётки в своём телеграм-канале.

Около спорта,Алина Загитова,
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