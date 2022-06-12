«Извините, ребята»: Загитова обратилась к подписчикам

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова рассказала о людях, которых будет блокировать в своем Telegram-канале.
«Тех, кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, писать нелестные слова, обзываться в чате, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — тех я буду блокировать. Извините, ребята, но в моем чате такие правила», — сказала Загитова.
Она призвала пользователей соцсетей уважать друг друга.
Алина Загитова выигрывала чемпионаты мира и Европы, Олимпиаду. В декабре 2019 года она объявила о приостановке карьеры и стала ведущей шоу «Ледниковый период».
Ранее Алина Загитова сообщила, что успешно сдала зачёт в вузе и опубликовала фотографию зачётки в своём телеграм-канале.