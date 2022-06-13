Футболку Феттеля с надписью на русском языке в Баку объяснили

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время Гран-при Азербайджана использовал необычную футболку. Немец передвигался в паддоке в белой футболке с надписью на русском «Друзья. Мир», на которой также нарисовано рукопожатие. Кроме того, на запястье немца была повязка в цветах украинского флага.