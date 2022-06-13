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1 час назад

Издание Bild объяснило, что значила футболка Феттеля с надписью на русском языке в Баку

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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во время Гран-при Азербайджана использовал необычную футболку. Немец передвигался в паддоке в белой футболке с надписью на русском «Друзья. Мир», на которой также нарисовано рукопожатие. Кроме того, на запястье немца была повязка в цветах украинского флага.

Футболку Феттеля с надписью на русском языке в Баку объяснили
Фото: ReutersReuters

Немецкое издание Bild сообщило, что Феттель хотел показать поддержку россиянам. Спортсмен, вероятно, хотел показать, что россияне являются не врагами европейцев, а друзьями, несмотря на политическую ситуацию.

Bild

Феттель известен своими политическими и экологическими взглядами. Он неоднократно привлекал внимание к серьёзным мировым проблемам.

Феттель показал шестой результат на Гран-при Азербайджана в Баку.

Около спорта,Себастьян Феттель,
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