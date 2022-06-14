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1 час назад

Министр спорта Олег Матыцин пригласил делегацию Непала для участия в соревнованиях в России

Sports.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с министром по делам молодежи и спорта Непала Махешвором Гахатраджем и пригласил делегацию республики принять участие в соревнованиях на территории России.

Министр спорта пригласил делегацию Непала для участия в соревнованиях в России
Фото: Sports.ruSports.ru

«Российская Федерация всегда выступает за прямой и открытый диалог и придерживается принципа невмешательства в политику. Спорт должен служить укреплению связей между странами и уважения принцип

Спортивное сотрудничество между Россией и Непалом имеет большой потенциал. В настоящее время уже реализуется серия совместных российско-непальских проектов. Уверен, что после сегодняшней встречи план еще пополнится активными двусторонними мероприятиями.

Наша встреча проходит в преддверии проведения нескольких крупных турниров – международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры Дружбы» в Казани, VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке.

Будем рады видеть делегацию Непала на этих мероприятиях, а господина Гахатраджа – в качестве почетного гостя», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

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