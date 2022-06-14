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1 час назад

Бывший хоккеист "Амура" Бартошак напал на своего отца

Газета.Ruиещё 1

Душан Бартошак, отец бывшего вратаря "Амура" Патрика Бартошака, заявил, что хоккеист напал на него.

Бывший хоккеист "Амура" Бартошак напал на своего отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Патрик напал на меня в субботу, 4 июня. К сожалению… Я нетрудоспособен. Мне пришлось сообщить об этом в полицию, потому что это было не в первый раз", – приводит слова Душана Бартошака iSport.cz.

Он также добавил, что сын схватил его за горло, протащил по коридору и ударил о соседскую дверь.

Напомним, что в ноябре 2017 года хоккеиста признали виновным в домашнем насилии. По данным зарубежных СМИ, он жестоко напал на свою американскую девушку и угрожал ей. Также Бартошак был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии вратарь признался в наличии психических проблем. Последним клубом хоккеиста был хабаровский "Амур". Адвокат спортсмена уже заявил, что игрок не будет комментировать обвинения своего отца. Представитель утверждает, что отец хоккеиста жаловался на психические проблемы и принимает сильнодействующие лекарства.

Ранее сообщалось, что форварду "Спартака" Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении на двоюродного брата с ножом.

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