Бывший хоккеист "Амура" Бартошак напал на своего отца

"Патрик напал на меня в субботу, 4 июня. К сожалению… Я нетрудоспособен. Мне пришлось сообщить об этом в полицию, потому что это было не в первый раз", – приводит слова Душана Бартошака iSport.cz.

Он также добавил, что сын схватил его за горло, протащил по коридору и ударил о соседскую дверь.

Напомним, что в ноябре 2017 года хоккеиста признали виновным в домашнем насилии. По данным зарубежных СМИ, он жестоко напал на свою американскую девушку и угрожал ей. Также Бартошак был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии вратарь признался в наличии психических проблем. Последним клубом хоккеиста был хабаровский "Амур". Адвокат спортсмена уже заявил, что игрок не будет комментировать обвинения своего отца. Представитель утверждает, что отец хоккеиста жаловался на психические проблемы и принимает сильнодействующие лекарства.