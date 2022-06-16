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1 час назад

Анна Щербакова сообщила результаты ЕГЭ по математике

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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Она сдала экзамен на отлично.

Анна Щербакова сообщила результаты ЕГЭ по математике
Фото: Из личного архива анны щербаковойИз личного архива анны щербаковой

«Математика — пять», — написала Щербакова в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.

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