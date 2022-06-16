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1 час назад

Губерниев отреагировал на предложение Минспорта Украины включить его в санкционный список

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что Министерство молодёжи и спорта Украины инициировало введение санкций против него.

Губерниев отреагировал на предложение включить его в санкционный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всю свою сознательную жизнь в спорте уделял особое внимание Украине. То, как я поддерживал украинский спорт, комментируя самые разные соревнования, в России не делал никто. Поэтому всё это можно смело оставить на совести Министерства спорта Украины. Всё это с учётом того, что более преданного, чем я, поклонника украинского спорта среди российских комментат

У меня огромное количество зрителей на Украине. Никогда не сказал ни одного плохого слова про спортсменов Украины. Всё время говорил только хорошее. За то, что я поддерживал украинский спорт 25 лет своей карьеры, Минспорта Украины решило наложить на меня санкции. Спасибо, Министерство спорта. Молодцы!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Почему российские биатлонистки так редко побеждают?

Около спорта,Микеле Антонов,Дмитрий Губерниев,
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