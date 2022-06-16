Министра спорта РФ: «Увы, но спорт находится в политике"

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о политизации спорта.
«Сейчас нам нужно защитить интересы наших спортсменов, причем не только медали. Когда мы говорим, что спорт вне политики, то это к сожалению, осталось только пафосным заявлением. Увы, но спорт находится в политике.
Со стороны Запада – политики ограничений. Со стороны России – политика открытости, сотрудничества. К сожалению, в центре этой политики оказались спортсмены. Они оказались в центре этих санкций.
И мы должны оперативно решать проблемы, которые в связи с этим у наших спортсменов появились», – сказал министр во время Петербургского международного экономического форума.