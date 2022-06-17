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2 часа назад

Депутат Свищев: «Предлагаю внести закон, чтобы на всех спортивных сооружениях день начинался с подъема флага и исполнения гимна»

Sports.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в условиях санкций юридическая поддержка нужна не только спортсменам, но и федерациям.

Депутат Свищев: день надо начинать с поднятия флага и исполнения гимна
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сейчас требуется правовая поддержка не только спортсменам, но и нашим федерациям на международном уровне. Одна из идей: на базе Минспорта – создать постоянно действующий департамент правовой поддержки.

Не каждая федерация может позволить себе иметь штат хороших юристов. Хорошие юристы стоят дорого, поэтому мы обращаемся в Минспорта. Нам нужна полноценная юридическая поддержка», – сказал Свищев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также он предложил ввести закон, согласно которому на всех спортивных сооружениях нужно будет начинать день с подъема российского флага и исполнения гимна.

«Необходимо поднять вопрос по флагу. В каждом американском дворе висит флаг, в Прибалтике дом нельзя сдать без флагштока. Я недавно повесил в офис флаг Российской Федерации, меня попросили его снять.

Предлагаю внести законодательно закон, чтобы на всех спортивных сооружениях, вне зависимости от статуса, начинался день с подъема флага и исполнения гимна. Наши дети должны привыкать, они должны знать, что флаг – это гордость, национальное достояние», – добавил депутат.

Около спорта,Дмитрий Свищев,Госдума,
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