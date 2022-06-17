Депутат Свищев: день надо начинать с поднятия флага и исполнения гимна

Предлагаю внести законодательно закон, чтобы на всех спортивных сооружениях, вне зависимости от статуса, начинался день с подъема флага и исполнения гимна. Наши дети должны привыкать, они должны знать, что флаг – это гордость, национальное достояние», – добавил депутат.