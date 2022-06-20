Супруга игрока Мамаева опровергла новость о рождении сына

"Это максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Я обязательно найду ваш контакт, и вы ответите за свою необоснованную клевету! Это при том, что я еще нахожусь в положении, а 17 июня мы с Пашей гуляли на свадьбе Саши Кабаевой", — написала Санько в своем Telegram-канале.