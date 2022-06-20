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2 часа назад

Супруга игрока Мамаева опровергла новость о рождении сына

Газета.Ru

Супруга футболиста Павла Мамаева, который после завершения сезона-2021/22 покинул подмосковные "Химки", Надежда Санько опровергла новость о том, что 17 июня родила сына.

Супруга игрока Мамаева опровергла новость о рождении сына
Фото: nadihope__/Instagram (организация запрещена в России)nadihope__/Instagram

Ранее о рождении ребенка сообщила продюсер Олеся Сазыкина. Она рассказала, что сына назвали Тимофеем, но супружеская чета Мамаевых скрывает факт рождения ребенка из-за того, что не хочет публичных разборок с бывшей женой футболиста Аланой Мамаевой, в браке с которой у футболиста родилась дочь.

"Это максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Я обязательно найду ваш контакт, и вы ответите за свою необоснованную клевету! Это при том, что я еще нахожусь в положении, а 17 июня мы с Пашей гуляли на свадьбе Саши Кабаевой", — написала Санько в своем Telegram-канале.

Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года. В этом браке у него родилась дочь Алиса, также футболист воспитывал ребенка супруги от первого брака. Примечательно, что бывшие супруги до сих пор судятся по поводу размеров алиментов, которые игрок должен выплачивать дочери. Мамаев и Санько поженились в январе 2022 года.

Около спорта,Олеся Сазыкина,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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