Дочь Тутберидзе показала редкое фото с отцом

19-летняя российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе , опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным , опубликовала фотографию с мужчиной, который является её отцом. Он крайне редко появляется в публичном пространстве.

Напомним, Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. К тому моменту Тутберидзе уже работала в России после долгой командировки, но часто возвращалась в Штаты для участия в ледовом балете. По словам тренера, отцом девочки стал её тогдашний муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью — так их пути разошлись.