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32 минуты назад

Дочь Тутберидзе показала редкое фото с отцом

Чемпионат.com

19-летняя российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала фотографию с мужчиной, который является её отцом. Он крайне редко появляется в публичном пространстве.

Дочь Тутберидзе показала редкое фото с отцом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«День отца», — подписала она фото.

Напомним, Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. К тому моменту Тутберидзе уже работала в России после долгой командировки, но часто возвращалась в Штаты для участия в ледовом балете. По словам тренера, отцом девочки стал её тогдашний муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью — так их пути разошлись.

Около спорта,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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