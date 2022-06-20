У Тарасовой обострились проблемы со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и известный комментатор Татьяна Тарасова оказалась в больнице из-за обострения проблем со спиной, однако уже выписалась из медучреждения и, по собственным словам, находится на даче.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу, сообщило агентство «Р-Спорт». Причиной стали проблемы со спиной, а сама госпитализация изначально не была запланирована и была вызвана обострением давних проблем.

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«Это была внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо», — рассказала сама Тарасова Sport24.

При этом посещение больницы не вышло продолжительным, и сейчас легенда тренерского цеха уже выписалась из медучреждения.

«Я сейчас дома на даче. Я в больницу ходила ранее. Но сейчас я дома. Но спасибо за беспокойство о моем здоровье», – приводит ее слова «Р-Спорт».

Татьяна Тарасова является дочерью знаменитого советского тренера Анатолия Тарасова, работавшего с московским ЦСКА и национальной хоккейной сборной.

Сама Тарасова занималась фигурным катанием и выступала в паре, но уже в 20 лет приступила к тренерской деятельности и прославилась, добившись на этом поприще больших успехов.

Подопечные Тарасовой за время ее тренерской деятельности выиграли семь золотых олимпийских медалей, а также 41 раз побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Ну а самой, пожалуй, известной и громкой олимпийской победой ученика Татьяны Тарасовой стал успех Алексея Ягудина в Солт-Лейк-Сити-2002 в напряженном и драматичном сражении со своим соотечественником Евгением Плющенко.

Среди бывших подопечных Тарасовой также много иностранных спортсменов: Денис Тен, Саша Коэн, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Барбара Фузар-Поли, Эван Лайсачек и Мао Асада, которая под руководством российского специалиста взяла серебро Олимпиады и золото чемпионата мира.

21 марта 2008 года Тарасова была включена в Зал Славы мирового фигурного катания.

На счету Тарасовой также достаточно много театральных постановок на льду, а также фигурных шоу. Она участвовала в качестве судьи в проекте «Ледниковый период», а также комментировала соревнования по фигурному катанию для Первого канала и «Матч ТВ».

В последнее время Тарасова, справившая в феврале 75-летний юбилей, ограничила профессиональную деятельность, но довольно регулярно дает комментарии по событиям в любимом виде спорта.

Например, недавно специалист оценила слова Александры Трусовой о том, что именно она должна была победить на Играх в Пекине в 2022 году, где заняла второе место после другой воспитанницы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой.