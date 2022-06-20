У Бритни Спирс появился любимый футбольный клуб

Бритни Спирс начала болеть за «Манчестер Сити».
Симпатию к английскому клубу певице привил ее новый муж Сэм Асгари.
«Как только стало известно, что Бритни – фанатка «Сити», мы привели в движение механизмы, которые позволят пригласить ее на стадион в следующем сезоне.
Сэм уже некоторое время болеет за «Сити» и посещал ВИП-экскурсию по нашей тренировочной площадке, которая доставила ему большое удовольствие.
Было бы здорово, если бы он взял Бритни с собой в следующий раз, когда он приедет на игру. Она – одна из самых больших звезд в мире, и то, что теперь она стала «голубой», – это великолепно.
Может быть, однажды она тоже сможет выступить на «Этихаде». Пригласить Бртини и Сэма и познакомить с Пепом было бы по-настоящему хорошим ходом», – сказал представитель клуба.