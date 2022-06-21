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1 час назад

Губерниев предложил кандидатуру Бузовой для боксерского боя с Загитовой

Матч ТВиещё 2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что певица Ольга Бузова должна встретиться с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на боксерском ринге.

Губерниев предложил кандидатуру Бузовой для боксерского боя с Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Алина опубликовала запись в соцсети, где она позирует в боксерских перчатках. Загитова подписала публикацию сообщением: «Готовлюсь к чему-то новому».

— Соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

20-летняя Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая титул чемпионки во всех значимых турнирах: на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,
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