Алина Загитова проведет боксерский поединок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже. Сама Загитова опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.