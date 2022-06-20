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1 час назад

Алина Загитова проведет боксерский поединок

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

Алина Загитова проведет боксерский поединок
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже. Сама Загитова опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

Около спорта,Алина Загитова,
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