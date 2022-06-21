Медведева защитила диплом в МГУ

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу. По словам спортсменки, она получила пять баллов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Защитить диплом на пять — выполнено», — написала Медведева в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Напомним, 22-летняя Медведева — студентка Московского государственного университета (МГУ). Она учится на факультете под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».