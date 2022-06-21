Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

«Девушки уже как с цепи сорвались». Роднина о боксерском поединке Загитовой

Матч ТВ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина скептически отнеслась к желанию фигуристки Алины Загитовой провести боксерский поединок, о чем ранее появилась информация.

«Девушки уже как с цепи сорвались». Роднина о боксерском поединке Загитовой
Фото: ТАССТАСС

Загитова опубликовала в соцсетях фото в боксерских перчатках и подписала пост словами: «Готовлюсь к чему-то новому». Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что соперницей фигуристки обязательно должна быть Ольга Бузова, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.

— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались, — сказала Роднина «РБК Спорт».

20-летняя Загитова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей титул чемпионки во всех значимых турнирах: на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в «Лужниках» и стала шестой.

Около спорта,Александра Трусова,Дмитрий Губерниев,Ирина Роднина,Ольга Бузова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители