«Девушки уже как с цепи сорвались». Роднина о боксерском поединке Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина скептически отнеслась к желанию фигуристки Алины Загитовой провести боксерский поединок, о чем ранее появилась информация.
Загитова опубликовала в соцсетях фото в боксерских перчатках и подписала пост словами: «Готовлюсь к чему-то новому». Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что соперницей фигуристки обязательно должна быть Ольга Бузова, а он будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.
— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались, — сказала Роднина «РБК Спорт».
20-летняя Загитова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей титул чемпионки во всех значимых турнирах: на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в «Лужниках» и стала шестой.