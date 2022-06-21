«Девушки уже как с цепи сорвались». Роднина о боксерском поединке Загитовой

— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались, — сказала Роднина «РБК Спорт».