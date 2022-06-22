Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
57 минут назад

Тренер Батыргазиева заявил, что Альберт не будет драться с Загитовой, и назвал причину

Чемпионат.com

Эдуард Кравцов, тренер олимпийского чемпиона 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева, заявил, что его подопечный не будет проводить показательный боксёрский бой с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. По словам Кравцова, Батыргазиев травмирован.

Бой Загитовой и олимпийского чемпиона по боксу может не состояться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выставочного поединка или открытой тренировки с участием Альберта Батыргазиева и Алины Загитовой не будет. Альберт снялся с участия в «Интерконтинентальном кубке» на Первом канале из-за травмы, поэтому не может боксировать и на любых других соревнованиях, тем более в подобных шоу», — приводятся слова тренера в телеграм-канале Федерации бокса России.

Около спорта,Альберт Батыргазиев,Эдуард Кравцов,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители