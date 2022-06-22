Бой Загитовой и олимпийского чемпиона по боксу может не состояться

«Выставочного поединка или открытой тренировки с участием Альберта Батыргазиева и Алины Загитовой не будет. Альберт снялся с участия в «Интерконтинентальном кубке» на Первом канале из-за травмы, поэтому не может боксировать и на любых других соревнованиях, тем более в подобных шоу», — приводятся слова тренера в телеграм-канале Федерации бокса России.